معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در ارزیابی عملکرد سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، موفق به کسب رتبه برتر کشور در حوزه تربیت بدنی و سلامت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در نشست معاونان تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش که در مشهد مقدس برگزار شد، از استان‌های برتر کشور در شاخص‌های مختلف حوزه تربیت بدنی و سلامت تجلیل به عمل آمد.

در این نشست، از سید محمد رمضانی، سرپرست معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به پاس کسب رتبه برتر این استان در ارزیابی عملکرد حوزه تربیت بدنی و سلامت تقدیر شد.

در متن تقدیرنامه معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش خطاب به سید محمد رمضانی، آمده است: تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت، پروژه مهر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم پیشرفت، مستلزم برنامه‌ریزی و اجرای اثربخش فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رشد و تعالی نسل آینده است.

در ادامه این تقدیرنامه، با اشاره به نقش فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور در ارتقای کیفیت تربیتی، سلامت جسمی و روحی، افزایش نشاط و شادابی و هویت‌بخشی دانش‌آموزان، از تلاش‌های مجموعه معاونت تربیت بدنی و سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد در اجرای برنامه‌های این حوزه قدردانی شده است.

بر اساس متن لوح تقدیر، ارزیابی عملکرد استان کهگیلویه و بویراحمد در اجرای برنامه‌های ورزشی و سلامت و میزان تحقق شاخص‌های تعیین‌شده، منجر به کسب عنوان استان برتر در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شده است.

در این تقدیرنامه همچنین از تلاش و اهتمام مجموعه آموزش و پرورش استان در زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی، ارتقای سلامت دانش‌آموزان، افزایش مشارکت آنان در برنامه‌های ورزشی و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزی تقدیر و تشکر شده است.