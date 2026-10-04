فرمانده انتظامی استان البرز از کشف بیش از سه تن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر، دستگیری بیش از سه هزار و ۴۰۰ خرده‌فروش و جمع‌آوری حدود ۶ هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در استان از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، سردار القاصی مهر با حضور در برنامه زنده نگاه مردم صدا و سیمای استان و با اشاره به فرارسیدن هفته انتظامی گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه در این هفته اجرا می‌شود و تلاش شده است خدمات انتظامی در این ایام با سرعت و سهولت بیشتری به مردم ارائه شود. مراکز شماره‌گذاری خودرو نیز در این هفته تا ساعت ۱۷ به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

سردار القاصی مهر با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت گفت: در شش ماه گذشته حدود ۶ هزار و ۴۰۰ سارق در استان دستگیر شده‌اند و بیش از ۹۰ باند سرقت نیز شناسایی و متلاشی شده است. میزان کشفیات سرقت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از افزایش ۴۰ درصدی کشفیات سلاح در استان خبر داد و افزود: در این مدت با ۲۶۰ نفر از اراذل و اوباش برخورد شده است و پلیس اجازه نخواهد داد افرادی با ایجاد مزاحمت و ناامنی، آرامش مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

سردار القاصی مهر درباره مقابله با جرایم سایبری هم گفت: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد می‌کند و در شش ماه گذشته ۳۰ نفر در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی دستگیر شده‌اند. همچنین با اقدام به‌موقع پلیس، بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان از مبالغ مرتبط با حساب‌های شهروندان شناسایی، مسدود و به مالباختگان بازگردانده شده است.

وی با اشاره به فعالیت مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: این مرکز در شش ماه گذشته بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مأموریت را ثبت کرده که بیش از یک میلیون مورد آن نیازمند حضور مأموران در محل بوده است. میانگین زمان حضور گشت‌های انتظامی در محل نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است و شهروندان می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.