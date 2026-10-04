سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، در ابتدای مراسم اجرای موسیقی سنتی ایرانی در سالن فیلارمونیای آستراخان، بر اهمیت توسعه همکاری‌های فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و جایگاه ویژه آستراخان در روابط دو کشور تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آغاز سخنان خود، از آفانسیف، رئیس دولت استان آستراخان، به دلیل حضور در این مراسم و سخنان محبت‌آمیز وی قدردانی کرد و از دولت، استاندار و وزیر فرهنگ استان آستراخان به دلیل همکاری در برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این استان تشکر کرد.

وی همچنین از سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان و همکاران سرکنسولگری به دلیل تلاش‌های انجام‌شده برای برگزاری این رویداد و همچنین از رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برای پیگیری و هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی ایران در آستراخان قدردانی کرد.

جلالی در ادامه از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس این سازمان به دلیل اهتمام و حمایت از برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستراخان تشکر و از هنرمندان ایرانی که برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری به آستراخان سفر کرده‌اند، قدردانی کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه آستراخان در روابط دو کشور اظهار داشت که آستراخان برای جمهوری اسلامی ایران منطقه‌ای ویژه است و این استان را محل تلاقی و اتصال ایران با فدراسیون روسیه دانست.

وی با اشاره به ویژگی‌های مردم آستراخان، آنان را مردمی متمدن، فرهنگ‌دوست و مهمان‌نواز توصیف کرد و افزود: مردم ایران و مردم آستراخان در برخورداری از روحیه استقامت و ایستادگی اشتراک دارند.

کاظم جلالی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر و شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و دانشمندان کشور، اظهار داشت که مردم ایران در برابر این حوادث سر خم نکردند و بر حفظ کشور، هویت و پرچم خود ایستادگی کردند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه بر نقش فرهنگ و هنر در نزدیک‌تر کردن ملت‌ها تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که پیوند‌های فرهنگی میان ملت‌های ایران و روسیه بیش از پیش گسترش یابد.

وی در پایان با اشاره به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان دو ملت، برای پیروزی ملت‌های ایران و روسیه بر دشمنانشان ابراز امیدواری کرد.