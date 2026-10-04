به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: ماموران گشت کلانتری ۱۲ باغستان شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یکدستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ عباس حسنی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران فاقد مجوز حمل کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا برنظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال برآورد شد.

وی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.