کشف یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران فاقد مجوز حمل در فردوس خراسان جنوبی
یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران فاقد مجوز حمل در فردوس خراسان جنوبی در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: ماموران گشت کلانتری ۱۲ باغستان شهرستان فردوس هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یکدستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.
سرهنگ عباس حسنی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران فاقد مجوز حمل کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا برنظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال برآورد شد.
وی گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.