معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت:در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با عرضه کالا‌های غیرمجاز، ۱۲ تن کالای احتکار شده و تاریخ‌گذشته در این شهرستان از چرخه مصرف خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیت امیری معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این اقلام شامل کالا‌های مجاز داخلی، قاچاق و فرآورده‌های فاسد بوده است که طی عملیات مشترک میان مرکز بهداشت، نیرو‌های انتظامی و اداره صنعت، معدن و تجارت کشف و ضبط شد.

او افزود: وزن کل اقلام معدوم شده ۱۲ هزار و ۴۷ کیلوگرم بود که در یک انبار غیرمجاز در شهرستان آبادان شناسایی و توقیف شده بود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر اهمیت این اقدام در جلوگیری از ورود محصولات خطرناک به زنجیره تأمین گفت: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا کارشناسان مربوطه در اسرع وقت اقدام لازم را انجام دهند.