مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت:در قالب طرح شهدای میناب ،۹۰ مدرسه‌ی استان با ظرفیت ۴۵۰ کیلووات تولید برق پاک به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد. ‌ ‌

ه گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان گفت:با هدف توسعه ی بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت ناترازی انرژی در کشور، طرح ملی ساخت نیروگاه‌های خورشیدی مدارس با عنوان «شهدای میناب» در استان لرستان وارد مرحله اجرایی شد.

شیرزاد جمشیدی با اشاره به اهمیت این طرح ملی که توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) هدایت می‌شود، افزود:در مرحله ی اول، ۹۰ باب مدرسه در استان توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به عنوان مدارس هدف شناسایی شده و برای هر یک از این مدارس، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج کیلووات پیش‌بینی شده است که در مجموع، ۴۵۰ کیلووات ظرفیت تولید برق پاک را به شبکه ی مدارس استان اضافه خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای آغاز عملیات گفت:هم اکنون همه ی تجهیزات شامل پنل‌های خورشیدی، تابلوها و استراکچرها توسط ساتبا تأمین و به انبار مرکزی شرکت توزیع برق لرستان منتقل شده است.

وی با بیان اینکه محل ساخت در مدارس هدف به‌طور کامل مشخص شده است،افزود:.با ابلاغ پیمانکار از سوی ساتبا، عملیات نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها با نظارت دقیق کارشناسان شرکت توزیع برق آغاز خواهد شد