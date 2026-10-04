نشست علمی با موضوع «مهدویت؛ فرصت‌ها و تهدیدها» با حضور معاون بنیاد مهدویت کشور، جمعی از مبلغان دینی و ائمه جماعات مساجد، در سالن میلاد کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ؛ این نشست تخصصی با هدف تعمیق و تقویت فرهنگ مهدویت، ارتقای دانش و توانمندی مبلغان دینی و بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های ترویج معارف مهدوی در جامعه برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری، معاون بنیاد مهدویت کشور، به تشریح ابعاد مختلف فرهنگ مهدویت و ضرورت توجه جدی‌تر به این موضوع در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

همچنین جمعی از مبلغان خواهر و برادر، ائمه جماعات مساجد و فعالان حوزه تبلیغ دینی، در این نشست حضور داشتند و درباره راهکارهای ترویج صحیح معارف مهدوی، فرصت‌های پیش‌روی این عرصه و تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این برنامه به همت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان البرز و با هدف دانش‌افزایی مبلغان فعال در مناطق شهری و روستایی برگزار شد تا ظرفیت‌های تبلیغی و فرهنگی برای ترویج معارف مهدویت بیش از پیش تقویت شود.