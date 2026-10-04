به علت افزایش آلایندگی هوا در استان کرمان، ادارات و مدارس در برخی نقاط تعطیل یا با تاخیرآغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: با توجه به افزایش آلایندگی هوا در بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد؛ ادارات دولتی و مدارس تعطیل شد.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده و مراکز امدادی، درمانی و خدماتی از این تعطیلی مستثنی هستند.

همچنین مدارس شهرستان انار امروز تعطیل و فعالیت ادارات با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

ادارات و مدارس شهرستان راور نیز تعطیل اعلام شد.

حسین رضایی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان هم گفت : با توجه به افزایش و تداوم شاخص آلایندگی هوا تمامی ادارات ، بانک ها ، مدارس و دستگاه‌های اجرایی شهرستان رفسنجان و بخش‌های تابعه، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.

فعالیت ادارات و مدارس زرند هم با یک ساعت تأخیرآغاز می شود.