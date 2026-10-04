به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در نیمه اول سال، ۹۷ هزار و ۴۳۵ فقره پرونده جدید وارد محاکم و شورا‌های حل اختلاف استان شده است و در مقابل، ۹۴ هزار و ۴۸۶ فقره پرونده در شعب تحقیق و رسیدگی مختومه شده که معادل ۹۷ درصد از مجموع پرونده‌های وارده است.

محمدجعفر عبداللهی افزود: پیشی گرفتن میزان رسیدگی از ورودی پرونده‌ها، بیانگر مدیریت فعال جریان پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت است که نشان می‌دهد دستگاه قضایی استان نه تنها پاسخگوی مراجعات مردمی بوده، بلکه با برنامه‌ریزی هدفمند، توانسته روند موجودی پرونده‌ها را کنترل و ساماندهی کند.

وی توسعه خدمات الکترونیک را از ارکان اصلی تحول قضایی در استان دانست و گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد ابلاغیه‌های قضایی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: بیش از ۲۹ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده و این روند موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد، کاهش اتلاف وقت و تسریع در رسیدگی شده است.

محمدجعفر عبداللهی گفت: در حوزه کارشناسی رسمی نیز ۷۲ درصد انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی الکترونیکی انجام می‌شود که این اقدام ضمن تضمین بی‌طرفی، احتمال اعمال سلیقه را به حداقل رسانده و شفافیت فرآیند کارشناسی را افزایش داده است.

وی افزود: حذف تدریجی فرآیند‌های کاغذی، ثبت لحظه‌ای اقدامات قضایی و امکان رهگیری دقیق پرونده‌ها، زمینه کاهش مراجعات غیرضروری و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به بهبود فرآیند‌های اداری گفت: میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه به کمتر از یک ساعت کاهش یافته که این موضوع نقش مهمی در تسهیل امور استخدامی، اداری و اقتصادی شهروندان داشته است.

عبداللهی افزود: در ده‌ماهه اخیر، ۱۰ هزار و ۷۵۸ فقره استعلام سهام از طریق سامانه‌های برخط پاسخ داده شده که بیانگر تعامل گسترده دادگستری استان با دستگاه‌های اجرایی، مالی و اقتصادی کشور است.

وی تأکید کرد: هوشمندسازی خدمات قضایی علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی، موجب کاهش هزینه‌های اداری و بهره‌وری بیشتر منابع انسانی شده است.