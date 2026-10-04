مختومه شدن ۹۷ درصد پروندههای وارد شده به محاکم قضائی خراسان جنوبی
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از مختومه شدن ۹۷ درصد پروندههای وارد شده به محاکم قضائی استان در نیمه ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، رئیسکل دادگستری استان گفت: در نیمه اول سال، ۹۷ هزار و ۴۳۵ فقره پرونده جدید وارد محاکم و شوراهای حل اختلاف استان شده است و در مقابل، ۹۴ هزار و ۴۸۶ فقره پرونده در شعب تحقیق و رسیدگی مختومه شده که معادل ۹۷ درصد از مجموع پروندههای وارده است.
محمدجعفر عبداللهی افزود: پیشی گرفتن میزان رسیدگی از ورودی پروندهها، بیانگر مدیریت فعال جریان پروندهها و جلوگیری از انباشت است که نشان میدهد دستگاه قضایی استان نه تنها پاسخگوی مراجعات مردمی بوده، بلکه با برنامهریزی هدفمند، توانسته روند موجودی پروندهها را کنترل و ساماندهی کند.
وی توسعه خدمات الکترونیک را از ارکان اصلی تحول قضایی در استان دانست و گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد ابلاغیههای قضایی به صورت الکترونیکی صادر میشود که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان افزود: بیش از ۲۹ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیک برگزار شده و این روند موجب کاهش قابل توجه مراجعات حضوری، صرفهجویی در هزینههای رفتوآمد، کاهش اتلاف وقت و تسریع در رسیدگی شده است.
محمدجعفر عبداللهی گفت: در حوزه کارشناسی رسمی نیز ۷۲ درصد انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی الکترونیکی انجام میشود که این اقدام ضمن تضمین بیطرفی، احتمال اعمال سلیقه را به حداقل رسانده و شفافیت فرآیند کارشناسی را افزایش داده است.
وی افزود: حذف تدریجی فرآیندهای کاغذی، ثبت لحظهای اقدامات قضایی و امکان رهگیری دقیق پروندهها، زمینه کاهش مراجعات غیرضروری و پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی را فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به بهبود فرآیندهای اداری گفت: میانگین زمان صدور گواهی سوءپیشینه به کمتر از یک ساعت کاهش یافته که این موضوع نقش مهمی در تسهیل امور استخدامی، اداری و اقتصادی شهروندان داشته است.
عبداللهی افزود: در دهماهه اخیر، ۱۰ هزار و ۷۵۸ فقره استعلام سهام از طریق سامانههای برخط پاسخ داده شده که بیانگر تعامل گسترده دادگستری استان با دستگاههای اجرایی، مالی و اقتصادی کشور است.
وی تأکید کرد: هوشمندسازی خدمات قضایی علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی، موجب کاهش هزینههای اداری و بهرهوری بیشتر منابع انسانی شده است.