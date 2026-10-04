رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نظرآباد گفت: بررسی‌های تخصصی برای تهیه مستندات و فراهم کردن مقدمات ثبت جهانی محوطه باستانی ازبکی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز؛ بلالی افزود: ازبکی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناسی استان البرز است و شواهد و یافته‌های به‌دست‌آمده از آن، اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه استقرار و زندگی انسان در این منطقه در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

وی ادامه داد: قدمت برخی شواهد و لایه‌های باستان‌شناختی محوطه ازبکی به حدود ۹ هزار سال پیش می‌رسد و این محوطه در دوره‌های مختلف تاریخی محل استقرار جوامع انسانی بوده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد گفت: از جمله یافته‌های شاخص این محوطه، خشت‌های دست‌ساز بسیار کهن است که اهمیت ازبکی را در مطالعات مربوط به آغاز یکجانشینی و شکل‌گیری ساخت‌وسازهای انسانی نشان می‌دهد.

بلالی افزود: یافته‌های باستان‌شناختی ازبکی، این محوطه را به یکی از مناطق مهم برای مطالعه تحولات فرهنگی و تاریخی فلات ایران تبدیل کرده است و شواهد مربوط به دوره‌های مختلف، از جمله دوره مادها، در مطالعات این منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در ازبکی گفت: کاوش‌های علمی این محوطه از سال ۱۳۷۷ آغاز شده و یافته‌های حاصل از این مطالعات، اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه تاریخی منطقه در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نظرآباد ادامه داد: محوطه باستانی ازبکی هشتم مهر سال ۱۳۵۲ با شماره ۹۵۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و اکنون روند مطالعات برای ثبت جهانی این اثر در حال پیگیری است.

بلالی، آشنایی نسل جوان با میراث فرهنگی را از اهداف برنامه‌های هفته گردشگری عنوان کرد و گفت: بازدید دانش‌آموزان از محوطه‌های تاریخی، فرصتی است تا تاریخ و هویت فرهنگی منطقه را نه فقط از طریق کتاب، بلکه از نزدیک تجربه کنند و اهمیت حفاظت از این میراث را بهتر بشناسند.

محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد از مجموعه‌ای از تپه‌ها و محوطه‌های باستانی تشکیل شده و از محوطه‌های شاخص باستان‌شناسی استان البرز به شمار می‌رود.