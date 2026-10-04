وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله پهپادی عربستان به استان تعز چهار شهید و زخمی برجای گذاشته است.

چهار شهید و زخمی در حمله عربستان به استان تعز یمن

چهار شهید و زخمی در حمله عربستان به استان تعز یمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت یمن در این بیانیه افزود: در حمله پهپادی عربستان به بخش الوازعیه استان تعز دو نفر شهید و دو شهروند دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت و محیط زیست یمن در ادامه این بیانیه تاکید کرد: حمله به غیرنظامیان، نقض آشکار قوانین بین المللی و انسانی است.

این وزارتخانه از جامعه جهانی و نهاد‌های حقوقی و انسانی خواست تا با محکوم و متوقف کردن این جنایت‌ها به وظیفه و مسئولیت خود عمل کنند.