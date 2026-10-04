به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی دادسرای مرکز استان، با نزدیک شدن فصل بارش‌ها و احتمال وقوع بارش‌های رگباری در پی شرایط خاص پدیده النینو، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان به موجب بخشنامه صادره از سوی دادستانی مرکز استان خراسان رضوی به «آماده‌باش کامل» فرا خوانده شدند تا با اجرای طرح‌های آبخیزداری، پاکسازی مسیل‌ها و آمادگی در مدیریت بحران، از خسارت احتمالی سیلاب پیشگیری شود.

پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از آن است که شرایط خاص پدیده اقلیمی النینو می‌تواند در ماه‌های آینده به بارش‌های شدید و رگباری در سطح استان و در پی آن جاری شدن رواناب و سیلاب منجر شود. بر همین اساس، دادستانی مرکز استان خراسان رضوی با صدور بخشنامه‌ای از تمام دستگاه‌های مسئول خواسته است پیش از شروع فصل بارش‌ها، تدابیر لازم برای پیشگیری از خسارت احتمالی را به عمل آورند.

بر اساس این بخشنامه، پهنه‌بندی مناطق سیل‌خیز، اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست حوضه‌ها، کنترل رواناب‌ها، ترمیم سیل‌بند‌ها و سد‌های موجود و احداث مخازن ذخیره آب از جمله اقدامات پیشگیرانه تعیین‌شده است. همچنین مقرر شده پوشش گیاهی مراتع و جنگل‌ها حفاظت شود و در شهرها، مسیل‌ها و آبراهه‌های طبیعی برای عبور بهتر آب اصلاح شوند.

شهرداری‌های سراسر استان نیز بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف شده‌اند شهر‌ها را از خطر سیل حفظ کنند و از تاسیسات و سازه‌های شهری محافظت نمایند.

از سوی دیگر، همه دستگاه‌هایی که وظیفه پیشگیری از حوادث طبیعی را بر عهده دارند، باید به‌صورت فوری بررسی‌های لازم را انجام داده و آمادگی کامل برای مدیریت بحران پس از وقوع سیلاب احتمالی را فراهم کنند.

در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع پسماند پرداخته شده است؛ بر این اساس شهرداری‌ها موظف شده‌اند مسیل‌ها و آبراهه‌ها را از زباله و نخاله‌های ساختمانی پاکسازی کنند، از دپوی مجدد زباله در این مسیر‌ها جلوگیری کرده، مانع ورود رواناب به محل‌های دفن پسماند شوند و کلیه مراکز نگهداری و دفن زباله را در برابر شست‌وشو توسط رواناب ایمن‌سازی کنند تا از آلودگی گسترده در پی سیلاب پیشگیری شود.

در پایان این بخشنامه، بر نقش آگاهی‌ بخشی و آموزش عمومی شهروندان برای افزایش سطح ایمنی تأکید شده است؛ چراکه مشارکت مردمی در پاکسازی محیط اطراف منازل و پرهیز از ریختن زباله در آبراهه‌ها، نقش مهمی در کاهش خسارت‌های احتمالی سیل دارد.