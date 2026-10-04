خسارت بارندگی شدید به برخی واحد‌های مسکونی و صنفی در شهرستان ایذه

خسارت بارندگی شدید به برخی واحد‌های مسکونی و صنفی در شهرستان ایذه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی افزود:در پی بارندگی شدید روز گذشته در شهرستان ایذه و وقوع آبگرفتگی و خسارت به برخی منازل مسکونی و واحد‌های صنفی به دستور استاندار در این شهرستان حاضر و ستاد مدیریت بحران تشکیل شد.

وی ادامه داد: مجموع بارندگی ثبت‌شده در روز گذشته ۴۲٫۲ میلی‌متر بوده که ۳۷٫۷ میلی‌متر آن در کمتر از نیم‌ساعت باریده و با توجه به شرایط توپوگرافی و حجم بالای ورود آب، بخش‌هایی از شهر دچار آب‌گرفتگی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه شهرداری ایذه اقدامات اولیه برای پاکسازی معابر انجام و گروه‌های کمکی برای همیاری به شهرداری وارد عمل می‌شوند، بیان کرد:

بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مربوط از ابتدای صبح امروز ارزیابی خسارت‌ها را آغاز می‌کنند. تیم‌های امدادی و خدماتی نیز در محل حضور دارند و وضعیت تا بهبود کامل، رصد و پایش خواهد شد.