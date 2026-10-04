امدادگران هلال احمر البرز موفق شدند ۱۱ طبیعت گرد را که به دلیل بارش شدید و وقوع سیلاب در ارتفاعات بیجی کوه گرفتار شده بودند، به سلامت نجات داده و به محل امن منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: در پی دریافت گزارش‌های دریافتی مبنی بر گرفتار شدن تعدادی از طبیعت گردان در ارتفاعات «بیجی‌کوه» به دلیل بارش‌های رگباری و سستی مسیر، بلافاصله یک تیم عملیاتی واکنش سریع برای ارزیابی و امدادرسانی به منطقه اعزام شد.

سید فتح اله هاشم نژاد افزود: امدادگران پس از حضور در منطقه و اجرای عملیات جست‌وجو در شرایط دشوار جوی، ۱۱ طبیعت گرد را که به دلیل گل‌گرفتگی مسیر و خطر سیلاب قادر به ادامه مسیر یا بازگشت نبودند، شناسایی کردند. تیم عملیاتی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی، موفق شد این افراد را به سلامت از مسیر پرخطر خارج کرده و به نقطه امن در پایین‌دست ارتفاعات منتقل نماید.

هاشم‌نژاد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای هواشناسی توسط طبیعت‌گردان، بیان داشت که تغییرات ناگهانی جوی در مناطق کوهستانی می‌تواند بسیار مخاطره‌آمیز باشد؛ از این رو از هموطنان تقاضا داریم پیش از صعود به ارتفاعات از وضعیت پایدار آب‌وهوا اطمینان حاصل کرده و از تردد در مسیرهای کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی جداً پرهیز کنند.