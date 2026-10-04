به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آموزش و پرورش ایذه گفت: فعالیت تمامی مدارس نوبت صبح این شهرستان امروز دوازدهم مهر این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی غیر حضوری شد و از روی بستر شاد و به صورت مجازی انجام می‌شود.

رمضان عالی پور افزود: فعالیت تمامی مدارس در نوبت عصر این شهرستان به صورت حضوری انجام می‌شود.

بارندگی شدید دیروز در شهرستان ایذه موجب آبگرفتگی معابر و قطع برق در برخی از مناطق شده بود.