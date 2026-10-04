رئیس کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس‌کل دادگستری استان لرستان در بازدید میدانی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد ،ضمن دیدار و گفت‌وگو با قضات و کارکنان مجموعه‌ی قضایی این شهرستان، روند رسیدگی به پرونده‌ها و چگونگی ارائه ی خدمات قضایی به مراجعان را بررسی کرد.

عمران علی‌محمدی بيان کرد: بررسی وضعیت شعب، شنیدن مسائل و مشکلات قضات،کارکنان و ارزیابی روند خدمت‌رسانی به مراجعان، از محورهای این بازدید بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، رعایت حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید کرد.

وی بیان کرد: نظارت میدانی بر حوزه‌های قضایی استان و با هدف شناسایی مسائل و اتخاذ راهکار برای رفع مشکلات و بهبود فرآیند رسیدگی‌های قضایی انجام می‌شود.



