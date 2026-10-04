فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با حضور در ویژه برنامه بازتاب صداوسیمای کیش، بر تقویت تعامل و هم‌افزایی رسانه و پلیس برای اطلاع‌رسانی دقیق و خدمت‌رسانی شایسته به مردم تأکید کرد.

تأکید بر هم‌افزایی رسانه و پلیس کیش برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم

تأکید بر هم‌افزایی رسانه و پلیس کیش برای خدمت‌رسانی شایسته به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌الله قاسمی، در دیدار مدیرکل صداوسیمای کیش، بر نقش و جایگاه صداوسیمای کیش در انعکاس ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کیش تاکید کرد و توسعه تعامل و همکاری رسانه و پلیس در مسیرپ خدمت‌رسانی شایسته به مردم را ضروری دانست.

مدیرکل صداوسیمای کیش و فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، با اشاره به نقش رسانه در تقویت ارتباط پلیس و جامعه، بر ضرورت تداوم همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و امیدبخش تأکید کردند.

سرهنگ قاسمی در ادامه از بخش‌های مختلف صداوسیمای کیش دیدن کرد و از نزدیک در جریان روند تولید و پخش برنامه‌ها و فعالیت‌های صداوسیمای کیش قرار گرفت.

حضور فرمانده انتظامی کیش در ویژه برنامه بازتاب از سیمای کیش نیز از دیگر برنامه‌های دومین روز هفته انتظامی در کیش بود.

سرهنگ قاسمی در این برنامه، اقدامات، خدمات و دستاورد‌های پلیس در حوزه‌های مختلف تشریح و موضوعات مرتبط با دغدغه‌های مردم جزیره مورد توجه قرار گرفت.

هفته انتظامی هر سال فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های کارکنان انتظامی و تبیین خدمات آنان در حوزه تأمین امنیت، ایجاد آرامش و خدمت‌رسانی به مردم است.