به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دوستداران محیط زیست در خراسان شمالی با راه اندازی پویشی مردمی پاکسازی جاده جنگل گلستان از زباله ها را آغاز کردند.

در این پویش پیش بینی شده مسیر پاسگاه چوبی در خراسان شمالی تا تنگراه از زباله و پلاستیک پاکسازی شود.

علاقه مندان می‌توانند به صورت حضوری مشارکت کنند و یا پشتیبان این برنامه باشند.

گفتنی است ، فقط در روز نخست این پویش مردمی ۴۰۰ کیلوگرم زباله جمع آوری و تحویل دهیاری تنگراه شد.