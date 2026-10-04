مدیرکل امور عشایر لرستان با اشاره به هشدارهای بارشی از عشایر مسیر کوچ پاییزه در استان خواست از تردد و توقف در مسیر رودخانه و مسیل ها خود داری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر کل امور عشایر لرستان گفت: با توجه به پیش بینی وقوع پدیده ال‌نینو و بارش های شدید در استان،عشایر مسیر کوچ پاییزه از توقف در مسیر رودخانه و مسیل ها خود داری کنند

نعمت اله قائدرحمت با تأکید بر ضرورت تأمین نهاده ها در شرایط بارانی افزود:.علوفه در همه ی انبارهای استان ذخیره شده و عشایر می توانند با مراجعه به انبارها نهاده های دامی را تأمین کنند.

وی بیان کرد:همچنین نهاده های مصرفی آرد، نفت و گاز هم در مراکز فروش وجود دارد و عشایر استان می توانند به این مراکز مراجعه و تأمین کنند‌.

قائد رحمت با اشاره به راه‌ها و مسیر تردد عشایر در لرستان گفت:راههای مسیر کوچ ۱۱ هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری در استان بررسی شده و هم اکنون مشکلی در مسیر تردد خانوارهای عشایری وجود ندارد.