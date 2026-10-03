استاندار آذربایجان شرقی گفت: ضرورت دارد رویه‌ها و مقررات اقتصادی کشور در جهت حمایت از بخش تولید و به تبع آن بهبود معیشت مردم اصلاح شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه شورای برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با تمجید از واحد‌های تولیدی استان، بر ضرورت اصلاح رویه‌ها و مقررات اقتصادی کشور در جهت حمایت از تولید تاکید کرد و گفت: کارآفرینان و تولیدکنندگان ما در اوج جنگ تحمیلی دشمن نه کارخانه‌های خود را تعطیل کردند و نه کارگران خود را تعدیل کردند و این بسیار ارزشمند است، لذا ضرورت دارد رویه‌ها و مقررات اقتصادی کشور در جهت حمایت از بخش تولید و به تبع آن بهبود معیشت مردم اصلاح شوند.

وی تاکید کرد: در بحث امور مالیاتی پیش‌تر نیز تاکید کردیم که رقم‌هایی که در بحث مالیات بر سازمان امور مالیاتی استان تکلیف شده در شرایط فعلی کشور باید اصلاح شوند.

استاندار آذربایجان شرقی به اهمیت بخش پژوهش در رفع مشکلات و موانع توسعه استان اشاره کرد و گفت:در بحث مطالعات و پژوهش‌هایی که انجام می‌گیرد می‌بایست مسائل راهبردی و موانع توسعه پایدار آذربایجان شرقی مورد توجه قرار بگیرد و مطالعات و پژوهش‌ها جنبه عملیاتی و کاربردی به خود بگیرد.

سرمست بیان کرد: مدیران استان نباید خودشان را بی‌نیاز از مطالعه و پژوهش بدانند و جامعه دانشگاهی و پژوهشگران را در امر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شرکت دهند، چرا که یکی از مشکلات ما در مسیر توسعه، شکاف در میان جامعه، دانشگاه و صنعت است.

وی تاکید کرد: دانشگاه در امر تحقیق و پژوهش باید به نقطه‌ای برسد که تولیدات علمی آن به محل رقابت صنعت و بازار تبدیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی به برگزاری موفق رویداد ایران جان در استان اشاره کرد و گفت: تلاش صدا و سیمای استان در استفاده خوب و موثر از رویداد ایران جان بسیار ارزشمند بود و کسب رتبه اول آن در سازمان صدا و سیما حکایت از به ثمر نشستن این تلاش‌ها داشت.

سرمست ادامه داد: از ظرفیت ایجاد شده در صدا و سیما همچنان می‌بایست به نفع توسعه استان بهره ببریم و به دنبال ارتقای آن نیز باشیم. موفقیت در رویداد ایران جان مسئولیت صدا و سیما در توسعه استان را بیشتر کرد.

وی تاکید کرد: مدیران استان نیز باید از ظرفیت صدا و سیما در تبیین مسائل مختلف استان و جلب مشارکت و همراهی مردم در روند توسعه استان استفاده کنند.