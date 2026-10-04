به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم مبعوث شده ، بصیر و ولایی خراسان شمالی در دویست و هفدهمین قرار شبانه به میدان آمدند تا به دشمن بگویند با همه وجود، مدافع کشور خود هستیم .

مردم ولایی و شهید پرور استان برای دویست و هفدهمین شب با حضور در میدان، پرچم میهن را به اهتزاز در اوردند و قدرت همبستگی ملی را به دشمنان و بدخواهان اسلام نشان دادند.