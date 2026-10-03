به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:عرضه مستقیم سیب‌زمینی با قیمت هر کیلو ۷۰ هزار تومان در روستابازار خرم‌آباد آغاز شد.

مجید جوادی افزود: این طرح با همکاری معاونت توسعه بازرگانی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی، با هدف کاهش واسطه‌گری و تنظیم بازار اجرا شده و سیب‌زمینی به‌طور مستقیم از کشاورزان خریداری و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

عرضه مستقیم سیب‌زمینی به‌تدریج در دیگر شهرستان‌های استان نیز انجام می‌شود و تا زمان ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داشت..