نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه، با انتقاد از حمله نظامی آمریکا به ایران هشدار داد که این اقدام، تمایل برخی کشورها به‌ویژه در خاورمیانه را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزایش داده و تلاش واشنگتن برای تغییر ساختار سیاسی ایران، به تشدید نگرانی‌های امنیتی و گسترش انگیزه‌های هسته‌ای در جهان منجر شده است.

حمله به ایران، کشورها را به فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای انداخته است

حمله به ایران، کشورها را به فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای انداخته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری مدودف، نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه، با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، از پیامدهای حمله نظامی واشنگتن به تهران و افزایش تمایل برخی کشورها برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه برنامه هسته‌ای ایران یکی از بهانه‌های مطرح‌شده برای حمله نظامی آمریکا بوده است، مدعی شد تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر ماهیت نظامی این برنامه ارائه نشده است.

مدودف در ادامه اظهار داشت که پس از حمله نظامی آمریکا به ایران، کشورهای بیشتری از جمله برخی کشورهای خاورمیانه به فکر دستیابی به سلاح هسته‌ای افتاده‌اند؛ زیرا به اعتقاد برخی دولت‌ها، برخورداری از این تسلیحات می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر وقوع جنگ‌های بزرگ عمل کند.

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه همچنین تلاش برای تغییر اجباری ساختار سیاسی ایران و انزوای بین‌المللی این کشور را از جمله عواملی دانست که به گفته او، انگیزه دیگر کشورها را برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای افزایش داده است.

وی این وضعیت را از پیامدهای سیاست‌های آمریکا توصیف کرد و هشدار داد که اقدامات نظامی و فشارهای یک‌جانبه واشنگتن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خاورمیانه برای امنیت بین‌المللی به همراه داشته باشد.

مدودف در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نظام تک‌قطبی و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه آمریکا و کشورهای غربی تأکید کرد که جهان از این رویکرد خسته شده و در حال حرکت به سمت شکل‌گیری نظامی چندقطبی است.

