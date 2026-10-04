مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از شناسایی و معرفی بیش از ۸ هزار و ۱۸۶ هکتار زمین برای اجرای برنامه‌های مسکن خبر داد و گفت: ۴ هزار و ۳۵۹ هکتار اراضی ملی نیز در مراحل الحاق، تغییر یا تعیین کاربری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا فلاح‌چم‌آسمانی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان، آخرین وضعیت برنامه‌های مسکن را تشریح کرد.

فلاح‌چم‌آسمانی گفت: سهم اصفهان از برنامه‌های مسکن کشور حدود ۶ درصد و معادل ۲۴۳ هزار واحد تعیین شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴۶۵ هزار نفر در برنامه‌های مختلف مسکن استان ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: ساخت ۳۹ هزار و ۹۶۹ واحد حمایتی در استان در حال انجام است.

فلاح‌چم‌آسمانی گفت: برای بیش از ۴۱ هزار و ۶۷۵ متقاضی نیز زمین تأمین شده و عملیات آماده‌سازی و اجرای طرح‌های مربوط به این اراضی ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین زمین افزود: بیش از ۸ هزار و ۱۸۶ هکتار زمین در استان شناسایی و برای اجرای طرح‌های مسکن معرفی شده است.

به گفته وی، حدود ۴ هزار و ۳۵۹ هکتار از اراضی ملی شهری و روستایی نیز در مسیر الحاق، تغییر یا تعیین کاربری قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تأمین تسهیلات بانکی را از چالش‌های مهم اجرای طرح‌های مسکن عنوان کرد.

وی گفت: از بیش از ۵۴ هزار واحد متقاضی تسهیلات، ۴۰ هزار و ۳۵۶ واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند و حدود ۱۴ هزار واحد همچنان در انتظار پرداخت هستند.

فلاح‌چم‌آسمانی همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۱۰ هزار نفر از جامعه ایثارگری استان در برنامه‌های مسکن خبر داد.

وی افزود: از برنامه ۲ هزار و ۲۰۰ واحدی مسکن محرومان، یک هزار و ۸۷۹ واحد محقق شده است.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: برای حدود ۹ هزار متقاضی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تخصیص و واگذاری زمین انجام شده یا در حال انجام است.

در این نشست، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز بر هدایت منابع محدود به سمت طرح‌های اولویت‌دار و دارای نقش بیشتر در افزایش تاب‌آوری کشور تأکید کرد.

سیدعبدالله ارجائی همچنین خواستار تقویت همکاری میان مجموعه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای مأموریت‌های این وزارتخانه شد.