معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن مراحل بررسی طرح بلندمرتبه‌سازی مازندران خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، محدوده‌های مجاز و ممنوع ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در استان مشخص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی ، بلندمرتبه‌سازی را یکی از شیوه‌های توسعه شهری دانست که باید متناسب با ویژگی‌های هر منطقه دنبال شود.

کاظمیان گفت: با توجه به شرایط و تقاضای ساخت‌وساز در استان‌های شمالی، استفاده از این شیوه در چارچوب ضوابط مشخص مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: طرح بلندمرتبه‌سازی مازندران پس از طی مراحل بررسی، در آستانه طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار دارد.

کاظمیان گفت: پس از تصویب، شهرها و پهنه‌هایی که امکان احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در آنها وجود دارد، به صورت مشخص تعیین خواهند شد.

وی افزود: در گام بعدی، شرایط ساخت در قطعات و اراضی واقع در محدوده‌های مجاز نیز از نظر ارتفاع، تراکم و سطح اشغال بررسی می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: اولویت در مازندران بیشتر بر کاربری‌های گردشگری است و اجرای طرح‌ها نباید برای املاک مجاور یا رفت‌وآمد شهری مشکل ایجاد کند.

کاظمیان رعایت مطالعات ترافیکی، الزامات محیط‌زیستی، ملاحظات زمین‌شناسی و استانداردهای ایمنی در برابر زلزله را ضروری دانست.

وی گفت: هر طرحی که با ضوابط مصوب و منافع عمومی سازگار باشد، از حمایت وزارت راه و شهرسازی برخوردار خواهد شد.

او افزود: در صورت مغایرت با حقوق شهروندان، اصلاح ارتفاع و تراکم برای ایجاد هماهنگی با محیط پیرامونی ضروری خواهد بود.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری همچنین از مشخص بودن حدود اختیارات استان‌ها در بررسی موضوعات شهرسازی خبر داد.

به گفته کاظمیان، ورود شورای‌عالی به پرونده‌های استانی عمدتاً در موارد مغایرت با ضوابط مصوب یا طرح‌های بالادستی انجام می‌شود.

وی با اشاره به ابلاغ ضوابط عمومی بلندمرتبه‌سازی به استان‌ها گفت: این ضوابط با هدف جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های موردی و تک‌پلاکی تدوین شده است.

کاظمیان همچنین اعلام کرد در حال حاضر پرونده معوق خارج از روال معمول در شورای‌عالی شهرسازی وجود ندارد و موارد دارای نقص مدارک برای تکمیل به مراجع مربوط بازگردانده می‌شوند.

وی تنها پرونده مربوط به بلندمرتبه‌سازی که نیازمند اصلاح فنی است را مربوط به گرگان اعلام کرد و گفت: پس از رفع ایرادات، این پرونده دوباره در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.