همزمان با هفته سالمندان، جمعی از سالمندان زیر پوشش اداره بهزیستی شهرستان باوی استان خوزستان با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان، به‌صورت رایگان توسط پزشک متخصص ویزیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی الهایی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان باوی گفت: این برنامه در محل اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد و سالمندان ضمن معاینه و بررسی وضعیت سلامت جسمی، توصیه‌های لازم در زمینه مراقبت‌های دوران سالمندی و پیشگیری از بیماری‌ها را دریافت کردند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت سالمندان، ارائه خدمات سلامت به این گروه را از اولویت‌های مهم دانست و بر تداوم همکاری میان بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان در این زمینه تأکید کرد.

الهایی اظهار داشت: همچنین از پزشک متخصص و کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای مشارکت در اجرای این برنامه قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: در پایان این برنامه، سالمندان حاضر با ابراز رضایت از خدمات ارائه‌شده، خواستار تداوم برنامه‌های سلامت‌محور و ارائه خدمات تخصصی به جامعه سالمندی شدند.