

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در شنبه ۱۱ مهر به شرح زیر است:

ایرانیان سلام مقدمه امشب را با مروری بر شکست‌های سلسله وار آمریکا و افشاگری رسانه‌های جریان اصلی درباره بلوف‌ها و دروغ‌های متواتر ترامپ آغاز می‌کنم. کریس مورفی سناتور آمریکایی گفته هزینه جنگ فاجعه بار با ایران سرسام آور است قیمت بنزین و گازوئیل دو برابر شده و همچنان گران‌تر می‌شود و مزارع کشاورزی رو به ورشکستگی هستند و فشار این افزایش قیمت‌ها باعث شده ترامپ به اروپایی‌ها فشار بیاورد که صد میلیون بشکه نفت از ذخایر شان را آزاد کنند بلکه قیمت گازوئیل و بنزین بیش از از این بالا نرود، اما کارشناسان شبکه تلویزیونی سی جی تی ان معتقدند طرح‌های ترامپ اثرش کوتاه مدته و در حد مُسکن، ترامپ هم، اما در همین مدت کوتاه و آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که نگران پیروز شدن حزب رقیب است سفر‌های انتخاباتی به نفع حزبش را شروع کرده ولی در همین اولین سفر در ایالت آلاباما اونچه بیشتر به چشم رسانه‌ها آمد صندلی‌های خالی بود.

ترامپ به همین صندلی‌های بازه وعده پنج هزار دلاری داده و گفته ما بر ایران پیروز شدیم و این جنگ‌ها خیلی زود پس از انتخابات تموم می‌شود و همه چی هم ارزان می‌شود از جمله سوخت، یک تحلیلگر بازار انرژی هم در نشریه ژاپن تایمز به رئیس‌جمهور آمریکا کنایه زده که اگر احترام در جنگ با ایران پیروز شده چرا قیمت نفت حول و حوش صد دلار است خاویر بلاس گفته اگر پیروزی این پس شکست چه‌جوریه خبرگزاری آسوشیتدپرس و رویترز از بخش دیگر اقتصاد آمریکا یعنی آمار‌های اشتغال و بیکاری نوشتند و گفتند آمار اشتغال کند شده بیکاری و تورم افزایش پیدا کرده، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم که این روز‌ها فکر و ذکرش شده طراحی مسیر‌های فشار و تحریم بیشتر به مردم ایران حالا مجبور شده از فشاری که به خودشان هم می‌آید حرف بزند.

اسکات بسنت گفته درک می‌کنم که مردم آمریکا زیر چرخ‌های کامیون سنگین تورم له شدند حالا معلوم شده به قول جیمز باتلر کارشناس مسائل راهبردی در آمریکا جنگ با ایران دیگر فقط یک پرونده سیاست خارجی نیست قیمت سوخت، مواد غذایی و مسکن را تحت تاثیر قرار داده و فشار بیشتری بر جیب خانوار‌های آمریکا وارد کرده، این فشاری که باتلر ازش حرف می‌زند از تنگه هرمز شروع شده که به گفته سوگیو تاکاهاشی پژوهشگر ارشد مؤسسه ملی مطالعات دفاعی ژاپن ایران روی آن کنترل دارد و آمریکا برای مهار راهبرد ایران کاملاً دست بسته است و راه کاری هم ندارد، اما در این سو به رغم فشار‌های دشمن دست ایران پر است، علاوه بر اینکه نیرو‌های مسلح ما با موشک و پهپاد تنگه هرمز را محکم گرفتند در خیابان‌ها هم مردم پای پرچم محکم ایستاده‌اند و این حضور‌های شبانه را که در جهان نظیر ندارد، دارند به ماه هشتم میرسانند.

نویسنده: عبدالشریف ولدبیگی