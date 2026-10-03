به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این یوز‌ها ۲ توله از ۵ توله یوز هلیا (یوزپلنگ ایرانی) هستند که به تازگی از مادر جدا و زندگی مستقل خود را آغاز کرده‌اند.

در مجموع ۳۱ یوزپلنگ در محدوده پارک ملی ضامن آهو در جاجَرم خراسان شمالی مشاهده و شمارش شده‌اند.

این پارک ملی زیستگاه اصلی آهو است و غذای فراوان، امنیت و آب و هوای مساعد موجب افزایش یوز در خراسان شمالی شده است.