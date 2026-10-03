از کارتن خوابی تا بازگشت به زندگی

جمع آوری ۹ هزار معتاد متهاجر در سراسر کشور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت سی امین مرحله آرامش در شهر اجرایی شده و از اول مهر ۱۹ تن مواد مخدر هم کشف شده است.