امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از کارتن خوابی تا بازگشت به زندگی

جمع آوری ۹ هزار معتاد متهاجر در سراسر کشور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گفت سی امین مرحله آرامش در شهر اجرایی شده و از اول مهر ۱۹ تن مواد مخدر هم کشف شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۲۲:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران
۱۴۰۵-۰۷-۱۰
کاسبان خون
کاسبان خون
۱۴۰۵-۰۷-۰۸
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
جان‌فدا‌ها چه آموزش‌های نظامی می‌بینند؟
۱۴۰۵-۰۷-۰۹
خبرهای مرتبط

کاهش جمع آوری معتادان متجاهر استان تهران

اجرای طرح آرامش با جمع آوری ۶۹معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر درسبزوار

جمع آوری معتادان متجاهر در یزد

جمع آوری معتادان متجاهر اصفهان

برچسب ها: معتاد متهاجر ، جمع آوری معتادان ، خانه های پلاک قرمز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 