مدیر گروه کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، نسبت به احتمال مشاهده پشه آئدس و شیوع بیماری تب دانگی در بارندگی‌های پیش‌رو و بروز پدیده ال نینو هشدار داد.

رعایت توصیه‌های بهداشتی سپری مقابل تهدید‌های پشه آئدس و تب دانگی

رعایت توصیه‌های بهداشتی سپری مقابل تهدید‌های پشه آئدس و تب دانگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا میرزایی بیان کرد: باتوجه به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارندگی فراوان و احتمال وقوع ال نینو باید تمهیدات لازم درخصوص سلامت و تهدیدات ناشی از این پدیده اندیشیده شود.

وی افزود: احساس می‌شد در بارندگی‌های پیش‌بینی شده سموم کشاورزی در زیستگاه‌ها منتشر شود که در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم به کشاورزان انجام شد.

میرزایی بر ضرورت توجه به محل زیست عشایر در بارندگی‌های پیش رو و احتمال مشاهده پشه آئدس تاکید کرد و گفت: پشه آئدس می‌تواند موجب بیماری تب دانگی شود که دردی سخت و استخوانی به همراه دارد.

مدیر گروه کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول تصریح کرد: با وجود تله‌گذاری و بررسی میدانی، موردی از بیماری تب دانگی در شهرستان دزفول گزارش نشده البته مواردی در استان‌های مجاور وجود داشته است که با توجه به نقل و انتقال‌ها امکان ورود بیماری به خوزستان نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: پشه آئدس به دنبال آب‌های کوچک است و امکان تجمع در آبی که از کولر آبی جمع می‌شود را دارد.

میرزایی خاطرنشان کرد: این پشه به محیط‌های کدر و سیاه به ویژه لاستیک خودرو و کیسه زباله جذب می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از زیستگاه‌های این پشه شناسایی شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه پدیده ال نینو موجب مضاعف شدن مانداب‌ها می‌شود انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به رفع تجمع آب در نقاط مختلف اقدام کنند تا زیستگاه این پشه از بین برود.

مدیر گروه کاهش خطر بلایای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به جزییات بیماری تب دانگی گفت: این بیماری بر اثر گزش پشه اتفاق می‌افتد و موجب درد استخوان و سر می‌شود، درمان خاصی ندارد، مسری نیست و فقط از طریق پشه انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: نمونه‌های زیادی درخصوص این بیماری در دزفول گرفته شده که هیچ کدام مثبت نبوده است ولی با توجه به اینکه این بیماری در بندرعباس و عسلویه مشاهده شده امی‌تواند در استان خوزستان نیز تهدید محسوب شود.

میرزایی تاکید کرد: باید زیستگاه‌های پشه با جمع‌آوری زباله حذف و اجازه تجمع زباله داده نشود.

مسعود نوری‌پور رییس اداره حفاظت محیط‌زیست دزفول نیز در این خصوص گفت: سینی‌های کشت نشای گلخانه‌ای رهاشده در مزارع ضمن زشت شدن سیما و منظر می‌توانند به زیستگاه پشه آئدس تبدیل شوند.

بیماری تب دانگی یا تب استخوان‌شکن که دارای علایم اولیه شبیه آنفولانزا و نوعی عفونت ویروسی است از طریق نیش پشه‌های آئدس (Aedes) آلوده به افراد جامعه منتقل می‌شود و از آنجایی که ویروس دانگی فاقد واکسن بوده و درمان مناسبی برای آن وجود ندارد، کنترل و مقابله با این بیماری و پشه آئدس، نیازمند شناخت و ارتقای سطح آگاهی کادر درمان و مردم است.

تب دانگی که بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از جمله نوار جنوبی و نوار شمالی کشور شایع است ولی ناقل این بیماری (پشه آئدس) طی سال‌های گذشته و امسال در آذربایجان شرقی و در شهرهای هوراند، خداآفرین و کلیبر مشاهده شده است ولی بر اساس بررسی‌های کارشناسان مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، این پشه‌ها آلوده به ویروس دانگی نبودند.

بیماری تب دانگی توسط چهار نوع ویروس دنگی (DENV-۱, DENV-۲, DENV-۳, DENV-۴) ایجاد می‌شود و علایم آن شامل تب بالا، دردهای شدید عضلانی و مفصلی، سردرد، راش پوستی و در برخی موارد حالت تهوع و استفراغ است و نوع شدید بیماری می‌تواند موجب بروز خونریزی جدی، افت شدید فشارخون و حتی مرگ شود.