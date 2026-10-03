به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مردم مهاباد با حضور پر شور خود در میدان، ضمن اعلام حمایت قاطع از رزمندگان مدافع ایران اعلام داشته‌اند که تا پای جان، پای کار این آب و خاک هستند و مقاومت را تنها راهکار شکست دشمن متجاوز می‌دانند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات بر این نکته تأکید کردند که عزت ایران هرگز قابل معامله یا مقایسه نیست. این تداوم حضور در شب‌های حماسی، گویای حقیقتی است که هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ملتی را که عشق به وطنش با ایمان مذهبی گره خورده است، تغییر دهد.