مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام، از اجرای برنامه‌های تماشاخانه سیار این کانون به مناسبت هفته ملی کودک در مناطق مختلف استان، به‌ویژه روستاها، از یازدهم تا پانزدهم مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛《خدیجه رستگار》مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام، در این باره گفت: تماشاخانه سیار کانون از یازدهم تا پانزدهم مهرماه برای بچه‌های مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق روستایی، لحظات شادی را رقم خواهد زد.

وی با اشاره به برنامه‌های این تماشاخانه افزود: نمایش، مسابقه، قصه‌گویی و بازی و سرگرمی از جمله برنامه‌های تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ایلام خواهد بود.

رستگار همچنین با بیان اینکه تماشاخانه سیار بیشتر به مناطق روستایی سفر خواهد کرد، تصریح کرد: بچه‌های شهرستان‌های آبدانان، ایلام، سرابله و ملکشاهی از یازدهم تا پانزدهم مهرماه میزبان تماشاخانه سیار خواهند بود.

این برنامه‌ها به مناسبت هفته ملی کودک و با هدف ایجاد نشاط و شادی در میان کودکان مناطق کم‌برخوردار استان اجرا می‌شود.