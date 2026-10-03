میدان ۲۲ بهمن ایلام، شب ۲۱۷ را هم پشت سر گذاشت؛ شبی که در آن، تأکید رهبر معظم انقلاب بر تداوم حضور، به اتحاد و ایستادگی مردم این دیار گره خورد.

قرار ۲۱۷؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام، میعادگاه اتحاد و ایستادگی

قرار ۲۱۷؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام، میعادگاه اتحاد و ایستادگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در دویست و هفدهمین شب از حضور مستمر مردمی در میدان ۲۲ بهمن ایلام، بار دیگر اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، اتحاد و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.

این حضور که با تأکید رهبر معظم انقلاب بر تداوم حضور مردمی در صحنه همراه شده، به یکی از نماد‌های ثابت وحدت و همدلی در استان ایلام تبدیل شده است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تمثال رهبر معظم انقلاب، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب و دفاع از کشور تأکید کردند.