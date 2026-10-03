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سرنوشت مبهم یک لایحه در مورد محتوای فضای مجازی

مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، لایحه‌ای که قرار بود سپر دفاعی فضای مجازی باشد، اما به سرنوشتی مبهم دچار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۲۲:۱۴
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برچسب ها: فضای مجازی ، انتشار اخبار دروغ
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