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تلاش صهیونیست‌ها برای جنگ جدید با عملیات‌های پرچم دروغین

هر زمان که نتانیاهو و تشکیلاتش از یک حمله خبر داده‌اند یک عملیات پرچم‌های دروغین اجرا شده است. این بخشی از تغییرات تال هاگین تحلیلگر روزنامه تلگراف درباره حادثه هواپیمای فلای دوبی است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۲۱:۳۸
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برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نتانیاهو
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