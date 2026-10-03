رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آماده‌باش کامل نیروها، پایگاه‌ها و تجهیزات امدادی اورژانس ۱۱۵ استان خوزستان برای مواجهه با بارش‌های شدید باران و مخاطرات جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار داشت: با افزایش احتمال بارش‌های شدید و وقوع آب‌گرفتگی، سطح آمادگی نیروها و تجهیزات متناسب با هشدارهای رسمی افزایش می‌یابد و مهم‌ترین راه کاهش آسیب در بارندگی‌های شدید، پرهیز از ترددهای غیرضروری و جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و دستگاه‌های امدادی است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته افزود: بررسی آمادگی پایگاه‌ها، آمبولانس‌ها و تجهیزات، پیش‌بینی افزایش مأموریت‌ها، هماهنگی با مراکز درمانی و سایر دستگاه‌های امدادی و همچنین تقویت مدیریت صحنه حوادث در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، در نقاطی که احتمال وقوع حادثه یا اختلال در تردد بیشتر است، موضوع استقرار و جابه‌جایی منابع اورژانس متناسب با شرایط منطقه بررسی می‌شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در خصوص پدیده ال‌نینو تصریح کرد: این پدیده موضوعی اقلیمی است و نمی‌توان صرفاً بر اساس آن، وقوع حادثه‌ای مشخص را قطعی دانست. مبنای اصلی کار اورژانس، هشدارهای رسمی هواشناسی و پایش مستمر شرایط جوی است تا آمادگی عملیاتی متناسب با سطح خطر افزایش یابد؛ چراکه هدف اصلی، رساندن زمان حضور نیروهای امدادی بر بالین مصدومان به حداقل ممکن و ارائه بدون وقفه خدمات پیش‌بیمارستانی است.

دکتر احمدی بلوطکی با ارائه توصیه‌هایی به شهروندان و رانندگان گفت: در شرایط جوی ناپایدار، مردم باید از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، کانال‌های آب و مناطق مستعد آب‌گرفتگی اکیداً پرهیز کنند و هرگز با خودرو یا پای پیاده از مسیرهای پرآب عبور نکنند، زیرا عمق و سرعت آب قابل تشخیص نیست و در چنین شرایطی حتی خودروهای سنگین نیز ممکن است در جریان آب کنترل خود را از دست بدهند.

وی ادامه داد: شهروندان تا حد امکان از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و رانندگانی که ناگزیر از تردد هستند باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله طولی با خودروهای دیگر را افزایش دهند، از گرفتن ترمز و تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزند و چراغ‌های خودرو را روشن نگه دارند. همچنین رانندگان موظف‌اند با مشاهده آمبولانس و خودروهای امدادی، بلافاصله مسیر را برای عبور سریع و ایمن آن‌ها باز کنند.

دکتر احمدی بلوطکی، آب‌گرفتگی در مجاورت تأسیسات برق را از خطرناک‌ترین شرایط در زمان بارندگی خواند و افزود: مردم نباید به تیرهای برق، کابل‌های سقوط‌کرده، جعبه‌ها و تابلوهای برق و ساختمان‌هایی که احتمال نفوذ آب به سیستم برق آن‌ها وجود دارد، نزدیک شوند. نباید تصور کرد کابل یا وسیله برقی داخل آب حتماً بی‌برق است و برای نجات افراد گرفتار در آب نیز نباید بدون اطمینان از قطع کامل جریان برق وارد آب شد.

وی افزود: در صورت بروز برق‌گرفتگی، نخستین اقدام قطع جریان برق از منبع اصلی به شرط حفظ ایمنی خود است و تا زمانی که جریان قطع نشده، نباید مصدوم را لمس کرد. پس از ایمن‌سازی صحنه، افراد باید بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و در صورت نیاز، طبق راهنمایی اپراتور اقدامات احیا را آغاز کنند.

دکتر احمدی بلوطکی به اقدامات لازم در زمان وقوع تصادفات اشاره کرد و گفت: در گام نخست باید ایمنی خود و صحنه حادثه حفظ شود؛ به این ترتیب که خودروها در محل امن متوقف شده و افراد از ایستادن در مسیر تردد بپرهیزند. سپس باید با ۱۱۵ تماس گرفته و محل دقیق حادثه، تعداد مصدومان و وضعیت کلی آن‌ها را به اپراتور اعلام کرد

وی درباره نحوه مواجهه با آسیب‌دیدگان تصادفات توضیح داد: مصدومی که هوشیاری دارد باید آرام نگه داشته شود و در صورت احتمال آسیب به ستون فقرات، گردن یا سر، از جابه‌جایی غیرضروری او جداً خودداری شود. همچنین در صورت بروز خونریزی شدید، می‌توان با پارچه یا گاز تمیز فشار مستقیم و مستمر وارد کرد؛ مگر آنکه جسم خارجی در زخم فرو رفته باشد که در این صورت نباید آن را خارج نمود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه تأکید کرد: به مصدوم بیهوش نباید غذا، آب یا دارو داد و او را بدون ضرورت نباید از خودرو خارج کرد. افراد غیرمتخصص نیز نباید اقدام به صاف کردن عضو شکسته‌شده، جا انداختن مفصل یا انجام اقدامات تهاجمی کنند. با این حال، اگر مصدوم تنفس طبیعی ندارد و فرد حاضر آموزش دیده است، باید طبق راهنمای اپراتور ۱۱۵ احیای قلبی‌ریوی را آغاز کند.

وی در خصوص نحوه تماس با اورژانس خاطرنشان کرد: شخصی که با اورژانس تماس می‌گیرد باید آرامش خود را حفظ کرده و آدرس دقیق، تعداد مصدومان، وضعیت هوشیاری و تنفس آن‌ها و خطرات موجود در محل مانند آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا آب‌گرفتگی را به اپراتور اعلام کند. همچنین لازم است تلفن خود را آزاد نگه دارد تا در صورت نیاز، کارشناسان اورژانس بتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر یا ارائه راهنمایی‌های کمک‌های اولیه تماس بگیرند.

دکتر احمدی بلوطکی به ساکنان مناطق مستعد آب‌گرفتگی توصیه کرد: پیش از آغاز بارش‌های شدید، مسیرهای امن خروج از منزل، محل‌های مرتفع و راه‌های ارتباطی با دستگاه‌های امدادی را شناسایی کنند. خانواده‌ها باید تلفن‌های همراه خود را شارژ نگه دارند و کیف اضطراری شامل داروهای ضروری، مدارک شناسایی، شارژر، چراغ‌قوه و لوازم مورد نیاز را در محلی مشخص و در دسترس قرار دهند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشگیری از حادثه در زمان بارندگی شدید بسیار مهم‌تر از مواجهه با آن است و همکاری مردم با دستگاه‌های امدادی، پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه به هشدارهای رسمی می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند. اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز در کنار سایر دستگاه‌های امدادی، برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم خوزستان در آماده‌باش کامل خواهد بود.