۴۴ زائر اولی با حمایت یک موقوفه و با هدف فراهم کردن فرصت زیارت حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، از استان البرز راهی کربلای معلی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، تولیت آستان مقدس امامزادگان محمد و سکینه خاتون(ع)، گفت: با تدبیر اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، حسینیه‌ای در شهر کربلای معلی به مدت سه سال برای اسکان و خدمت‌رسانی به کاروان‌های زائر اولی اجاره شده است.

حجت‌الاسلام سیدمنصور فاطمی‌نیا افزود: این کاروان به همت موقوفه گلشهر و با تأمین هزینه‌های سفر، برای افرادی که تاکنون موفق به زیارت عتبات عالیات و حرم مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) نشده‌اند، اعزام شده است.

تولیت آستان مقدس امامزادگان محمد و سکینه خاتون(ع) با اشاره به حضور ۴۴ زائر در این کاروان افزود: این سفر زیارتی چهار روزه برگزار می‌شود و زائران در این مدت از عتبات مقدسه زیارت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا ابراز امیدواری کرد با همراهی خیران و واقفان نیک‌اندیش، زمینه اعزام زائران اولی بیشتری از استان البرز به کربلای معلی فراهم شود.