نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس سازمان صداوسیما، از عملکرد رسانه ملی در مدیریت بحران و تداوم اطلاع‌رسانی در روز‌های جنگ و همچنین تلاش کارکنان صداوسیمای مرکز کردستان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در دیدار با پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، از عملکرد رسانه ملی در شرایط بحرانی و تداوم جریان اطلاع‌رسانی در روز‌های جنگ قدردانی کرد.

علیرضا زندیان با اشاره به فعالیت صداوسیمای مرکز کردستان در شرایط بحرانی، راه‌اندازی سریع این مرکز پس از حمله و ازسرگیری فعالیت‌های رسانه‌ای را نشانه مدیریت مؤثر بحران عنوان کرد.

وی همچنین از تلاش کارکنان صداوسیمای مرکز کردستان برای حفظ جریان اطلاع‌رسانی، پوشش اخبار و ایجاد امید در میان مردم تقدیر کرد.

نماینده مردم بیجار در مجلس در ادامه بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: ارتقای توان آموزشی و تجهیزاتی رسانه می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد مخاطبان نقش مؤثری داشته باشد.

در این دیدار، موضوع نقش رسانه ملی و مراکز استانی در اطلاع‌رسانی به‌موقع و استمرار فعالیت‌های رسانه‌ای در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گرفت.