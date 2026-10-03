معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی از بهسازی و آسفالت ۲۰۳ کیلومتر از راه‌های روستایی استان و اجرای عملیات احداث ۱۵۱ کیلومتر راه روستایی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،جواد عبدی اظهار کرد:در شش‌ماهه نخست امسال، ۲۰۳ کیلومتر از راه‌های روستایی آذربایجان شرقی بهسازی و آسفالت شده و عملیات احداث ۱۵۱ کیلومتر راه روستایی نیز در نقاط مختلف آذربایجان‌شرقی اجرا شده است.

وی با اشاره به حجم بالای تردد در شبکه راه‌های استان افزود: در این مدت ۱۹۰ میلیون و ۲۶۸ هزار تردد در محور‌های مواصلاتی آذربایجان‌شرقی ثبت شده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی همچنین از ثبت ۱۲۴ هزار و ۹۳۱ تماس با سامانه ۱۴۱ خبر داد و گفت: این میزان تماس، بیانگر استفاده گسترده کاربران جاده‌ای از این سامانه برای دریافت اطلاعات و خدمات مرتبط با وضعیت راه‌ها و سفر است.

عبدی ادامه داد: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی، ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی و ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به کاربران جاده‌ای از اولویت‌های این معاونت است و این اقدامات با هدف تسهیل تردد، ارتقای ایمنی و بهبود خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان دنبال می‌شود.