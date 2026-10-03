مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام ورزشی در استان وجود دارد، بنابراین هیات‌های ورزشی باید با عبور از رویکرد‌های سنتی و جذب مشارکت بخش خصوصی به عنوان بازو‌های عملیاتی ورزش، باری از دوش طرح‌های نیمه‌تمام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم روز شنبه در مجمع انتخابات رییس هیات کوهنوردی خوزستان با انتقاد از وضعیت فعلی زیرساخت‌ها و عملکرد برخی هیات‌های ورزشی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع دولتی، هدف‌گذاری ما تکمیل سالانه ۱۰ تا ۱۵ طرح است ، بنابراین هیات‌ها نباید صرفا چشم‌انتظار اعتبارات دولتی باشند.

وی با بیان اینکه ساخت ۷۰۰ زیرساخت اختصاصی برای ۷۰۰ هیات غیرممکن است افزود: هر فردی که برای ریاست هیات‌ها پا پیش می‌گذارد باید برنامه‌ای عملیاتی برای استفاده از توان بخش خصوصی و ارگان‌های مختلف ارائه دهد، این رویکرد که صرفا از دیگران انتقاد کنیم و منتظر ورود اداره کل بمانیم با سیاست‌های کلان ورزش استان همخوانی ندارد.

بنی‌تمیم وضعیت رتبه ۲۶ هیات کوهنوردی خوزستان در میان ۳۱ استان کشور را غیرقابل قبول خواند و گفت: در حالی که کوهنوردی رشته‌ای پرمخاطب با ظرفیت‌های بالا در بازی‌های آسیایی و المپیک است، قرار گرفتن در این جایگاه نیازمند بازنگری فوری در برنامه‌ها و چارچوب‌های عملیاتی است، دفتر ما برای شنیدن برنامه‌های تحول‌گرایانه برای چهار سال پیش‌رو باز است و اجازه نخواهیم داد این روند ناکارآمد ادامه یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با انتقاد شدید از پدیده هیات‌های اسمی و مهندسی انتخابات، تاکید کرد: افزایش تشریفاتی تعداد روسای هیات‌های شهرستانی، مورد تایید وزارتخانه و اداره کل نیست، ما نباید برای رسیدن به عدد ۵۳ هیات در ۳۰ شهرستان، کیفیت را فدای کمیت کنیم.

وی افزود: از این پس هیات‌هایی که تنها روی کاغذ فعال هستند، رصد خواهند شد، هیات‌های شهرستانی که کارنامه موفقی ندارند باید اصلاح و یا حذف شوند، ابلاغ حکم برای اعضای هیات‌ها تنها چند ماه مانده به انتخابات، مصداق بارز مهندسی انتخاباتی است و این رویه باید متوقف شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، مجامع عمومی را بهترین جایگاه برای مطالبه‌گری دانست و گفت: اعضای مجمع باید به عنوان متولیان ورزش، نه تنها من را به عنوان مدیرکل بلکه روسای هیات‌ها را نیز بازخواست کنند. فعالیت در ورزش یک کار جمعی و هیاتی است و نباید بار اصلی مسئولیت‌ها تنها بر دوش اداره کل، فدراسیون یا وزارتخانه باشد. انتظار ما ایجاد فضایی شفاف است و باید مسیر برای قهرمان‌پروری و توسعه زیرساخت‌ها هموار شود.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به صورت سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کنند.