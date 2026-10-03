شمار دانش آموزانی که در یک هفته گذشته به دست ماموران پلیس فرانسه بازداشت شدند، به بیش از ۵۰۰۰ نفر رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ شمار دانش آموزانی که در یک هفته گذشته به دست ماموران پلیس فرانسه بازداشت شدند به بیش از ۵۰۰۰ نفر رسید. تنها جمعه ۱،۷۴۷ نفر و پنجشنبه ۱،۹۴۹ نفر بازداشت شدند. ۱۷۰ دانش‌آموز و ۶۵ نفر از کارکنان آموزشی هم مجروح شده‌اند.

شمار مدارس درگیر در اوج اعتراضات، به بیش از ۱،۰۰۰ باب رسید و حدود ۴۰۰ مدرسه تعطیل شدند.

این درگیریها، در پی اعتراض به تبعیض‌ها، بی‌عدالتی آموزشی و نبود امکانات، از تعدادی مدرسه در مناطق حاشیه‌نشین پاریس آغاز شد و به مناطق دیگر گسترش یافت.