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قدردانی مردم از درخشش کاروان ورزشی ایران در اجتماعات شبانه

درخشش کاروان ورزشی ایران به اجتماعات شبانه مردم هم رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۲۱:۱۲
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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