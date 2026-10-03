جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای برنامه «ایران جان» با هدف معرفی ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان آشتیان، با حضور مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف برنامه و ظرفیت‌های شهرستان آشتیان، بر ضرورت معرفی شایسته این شهرستان به‌عنوان یکی از مناطق دارای پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی استان مرکزی تأکید شد.

مسئولان شهرستان نیز به تشریح ظرفیت‌های آشتیان در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی و توانمندی‌های بومی و محلی پرداختند و درباره نحوه تولید و انعکاس محتوای مناسب برای برنامه «ایران جان» تبادل‌نظر کردند.

در پایان این جلسه، بر هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و صداوسیمای استان مرکزی برای معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های شهرستان آشتیان و انعکاس توانمندی‌های این منطقه در سطح ملی تأکید شد.