معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از پیشرفت ۶۷ درصدی طرح بهسازی و نوسازی خطوط ریلی ورودی اصلی و ترمینال کانتینری مجتمع بندری امام خمینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه حمل‌ونقل چندوجهی و اتصال پایدار اسکله‌ها به شبکه ریلی سراسری کشور اظهار داشت: طرح نوسازی و تعمیرات اساسی خطوط ریلی در محور ورودی اصلی و پایانه کانتینری مجتمع بندری امام خمینی (ره) با اعتبار کل ۱.۵ همت در حال اجراست و با وجود پیچیدگی‌های ترافیکی بندر، با پیشرفت ۶۷ درصدی، جلوتر از برنامه پیش‌بینی‌شده در حرکت است.

وی با تبیین دستاوردهای مستقیم این پروژه تصریح کرد: بازسازی کامل این شریان حیاتی، امکان انتقال مستقیم کالا و کانتینر از طریق واگن‌های باری را با ضریب ایمنی مطلوب و بدون توقف فراهم می‌کند.

بهرامی می‌گوید: این رویکرد ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل زمینی، از استهلاک ناوگان، سوخت ملی و خطرات حوادث جاده‌ای جلوگیری کرده و سرعت چرخش کالا میان مبادی ورودی بندر و مقاصد مصرف در سراسر کشور را به حداقل می‌رساند.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: ریل‌گذاری استاندارد و نوسازی کامل زیرساخت‌های ریلی پایانه کانتینری، ظرفیت پذیرش بار ریلی را ارتقا می‌دهد.

وی بیان داشت: با بهره‌برداری کامل از این طرح، بستری مطلوب برای اتصال مستقیم انبارها و صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی به شبکه راه‌آهن سراسری ایجاد می‌شود؛ مزیتی رقابتی که علاوه بر رونق ترانزیت منطقه‌ای کالا، جذابیت این کانون تجاری را برای صاحبان کالا، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران دوچندان خواهد کرد.