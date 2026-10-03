مدیر روابط عمومی اداره‌ کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از تداوم ناپایداری جوی در استان تا اواخر روز چهارشنبه خبر داد و گفت: فعالیت دو سامانه جوی استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که سامانه نخست تا اواخر یکشنبه و سامانه دوم از سه‌شنبه تا پنجشنبه فعال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،افشین ابراهیمی در خصوص آخرین وضعیت جوی آذربایجان شرقی اظهار کرد: جو استان تا اواخر روز چهارشنبه ناپایدار خواهد بود و فعالیت دو سامانه جوی مناطق مختلف استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: فعالیت سامانه نخست از روز جمعه آغاز شده و تا اواخر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت فعالیت اصلی این سامانه امروز شنبه در نیمه شمالی استان خواهد بود و موجب افزایش ناپایداری‌های جوی و بارش در برخی مناطق می‌شود.

ابراهیمی افزود:روز دوشنبه به‌طور موقت از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد اما از روز سه‌شنبه سامانه جوی دوم وارد استان می‌شود و فعالیت آن تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.