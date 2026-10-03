نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ی کرمانشاه و استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک، درگذشت مرحوم الیاس رشتی‌زاده، پدر ۴شهید بزرگوار ، شهیدان علی، کامران، ملوس و پیمان رشتی‌زاده را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در پیام تسلیت مشترک نماینده‌ی ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه آمده است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت آقای الیاس رشتی‌زاده، پدر صبور و فداکار شهیدان والامقام علی، کامران، ملوس و پیمان رشتی‌زاده، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید جایگاه پدرانی که چهار فرزند رشید خود را در راه دفاع از میهن، آرمان‌ها و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند، در حافظه تاریخی و معنوی این سرزمین ماندگار است. مرحوم رشتی‌زاده سال‌های عمر خویش را با داغ فرزندان شهیدش سپری کرد و صبر و استقامت ایشان، خود روایتی روشن از بزرگی خانواده‌هایی است که در روزهای سخت، از عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود گذشتند.

فقدان این پدر بزرگوار را به خانواده محترم رشتی‌زاده، بستگان، همرزمان و همه خانواده‌های معظم شهدا تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ی کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه

📆 شنبه / ۱۱ مهر / ۱۴۰۵