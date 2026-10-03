به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان ابوذر شیرودی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سطح مقامات عالی دو کشور، مقرر شد پرواز‌های بین ایران و عراق از فردا توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی از سر گرفته شود.

وی از مسافران خواست پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت و زمان انجام پرواز خود را از طریق درگاه‌های رسمی شرکت هواپیمایی مربوطه یا اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ پیگیری کنند.