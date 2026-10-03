به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، روابط عمومی اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: فرماندهی انتظامی گیلان به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و جذب جوانان مؤمن، متعهد و شایسته، از میان متقاضیان مرد دارای مدرک دیپلم در تمامی رشته‌ها در مقطع درجه‌داری استخدام می‌کند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، سن داوطلبان باید بین ۱۸ تا ۲۷ سال، حداقل معدل دیپلم ۱۲ و حداقل قد ۱۶۵ سانتی‌متر باشد.

داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام حضوری به اداره گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی گیلان واقع در رشت، میدان انتظام، بلوار شیون فومنی، سلیمانداراب، مجتمع انتظامی شهید پاینده، طبقه سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند به کانال سروش به نشانی @gozinesh.guilan مراجعه یا با شماره‌های ۰۱۳-۲۱۸۲۲۱۰۳ تا ۰۱۳-۲۱۸۲۲۱۰۳ تماس بگیرند.