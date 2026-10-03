به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری‌فرد با اشاره به آغاز هفته دامپزشکی اظهار کرد: دامپزشکی در ایران، با تاریخچه بیش از ۱۰۰ سال حضور و خدمت، از با قدمت‌ترین ارگان‌های حاکمیتی و یک ارگان حاکمیتی، دارای الزامات بین‌المللی و دارای نقش زیرساختی در دو عرصه بهداشت عمومی و اقتصادی - تولیدی است. در کشورهای توسعه یافته، از الزامات حاکمیتی دامپزشکی به عنوان پایه و زیرساخت توسعه و به عنوان یک حریم، با جدیت محافظت می‌شود.

وی افزود: دامپزشکی در استان مرزی خوزستان، به نوعی مرزبانی زیستی را در کشور انجام می‌دهد و با اشتغال و نقش‌آفرینی بیش از ۲۰۰۰ دامپزشک و پیرادامپزشک در بخش‌های دولتی، خصوصی و آموزشی، فعالیت می‌کند. در این زمینه محافظت بهداشتی و درمانی از سرمایه عظیم دام‌های صنعتی، روستایی و عشایری استان خوزستان، حجم کلان پرورش طیور و آبزیان و پشتیبانی از تولید در بخش دامپروری و شیلات بر عهده دامپزشکی خوزستان است.

عسکری‌فرد در ادامه گفت: دامپزشکی با تقویت اقتصاد روستا، تقویت و توسعه اقتصاد دریامحور و تحقق رشد اقتصادی مثبت در مجموع این عرصه‌ها به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی نظامی و اقتصادی، در خوزستان نقش مهمی بازی می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به نقش مؤثر دامپزشکی در نظام سلامت استان خوزستان با پیشگیری و مقابله با بیماری‌های عفونی متعدد قابل انتقال از دام به انسان، ادامه داد: در این خصوص، دامپزشکی با نظارت‌های تخصصی و مستمر بر سلامت نهاده‌های دامی و محصولات خام دامی در یک زنجیره پیچیده تولید، واردات، استحصال، حمل، نگهداری، توزیع و عرضه و محافظت از بازارهای هدف محصولات دامی و شیلاتی صاداراتی از طریق تضمین سلامت آن، نقشی بنیادین در توسعه اقتصادی و بهداشتی استان و محافظت تخصصی از ایمنی و امنیت غذایی دارد.

وی اضافه کرد: کمک به امنیت مرزها با تثبیت اشتغال دامداران روستاهای مرزی، از دیگر دستاوردها در این زمینه در استان مرزی خوزستان است.

عسکری فرد بیان داشت: همچنین تثبیت اشتغال دامداران روستایی و عشایری و جلوگیری از مهاجرت آنها به حاشیه شهرها و توسعه حاشیه‌نشینی، از دیگر نتایج اجتماعی حضور میدانی دامپزشکی است.