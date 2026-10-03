به علت وزش باد شدید و کاهش دید، تردد در آزادراه شهید حجازی اصفهان و آزاد راه امیر کبیر از سمت شاهین شهر ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: به علت وزش باد شدید و کاهش دید افقی، تردد در آزادراه شهید حجازی به سمت کمشچه و کاشان ـ تهران و همچنین آزادراه امیرکبیر از سمت شاهین‌شهر ممنوع شده است.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: رانندگان برای ادامه مسیر از محور جایگزین شاهین‌شهر ـ میمه ـ مورچه‌خورت ـ دلیجان استفاده کنند و از ورود به مسیرهای اعلام‌شده تا زمان رفع محدودیت خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تصریح کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند، از تردد در مسیرهای دارای محدودیت بپرهیزند و در شرایط وزش باد شدید و کاهش دید، از هرگونه عجله و شتاب خودداری کنند.

سرهنگ میرزایی افزود: رعایت فاصله طولی مناسب، کاهش سرعت متناسب با شرایط جوی و توجه به هشدارهای پلیس و عوامل راهداری، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد. رانندگان باید تا بهبود شرایط جوی و اعلام رفع محدودیت، مسیر جایگزین را در پیش بگیرند.